الأمم المتحدة 'قلقة' من إعدامات في مصر

أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن "صدمتها العميقة" إزاء إعدام 20 شخصا في مصر خلال الأيام الماضية، وسط مخاوف من "عدم إجراء محاكمات عادلة" لهم، بحسب المنظمة الدولية.

وأشار تقرير للمنظمة إلى إعدام خمسة أشخاص في الثاني من كانون الثاني/ يناير تنفيذا لحكم أصدرته محكمة عسكرية ضدهم، وقالت إن أربعة منهم أدينوا بتهمة التورط في تفجير وقع قرب ملعب رياضي بمحافظة كفر الشيخ في 15 نيسان/ أبريل من عام 2015، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مجندين وإصابة اثنين آخرين.

وقالت إنه تم إعدام 15 مدانا بالإرهاب في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي تنفيذا لحكم عسكري آخر لتورطهم في قتل جنود بسيناء عام 2013، حسب الحكم.

وقال المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ليز ثروسيل للصحافيين في جنيف إن "المدعى عليهم حوكموا أمام قضاة عسكريين وفق تشريع يقتضي إحالة جرائم تدمير الممتلكات العامة على المحاكم العسكرية وعلى اعتبار أن الضحايا كانوا يتبعون الكلية الحربية".

وأعربت المتحدثة عن "قلقها" من أن تكون قد غابت ضمانات إجراء محاكمات عادلة للمدانين، ورأت أن إحالة المدنيين على محاكم عسكرية أو خاصة يجب أن يتم في "حالات استثنائية"، وأكدت أيضا ضرورة أن تتوافق المحاكمات مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية.

المصدر: الأمم المتحدة