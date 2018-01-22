القاهرة: تقارير حظر الشحنات إلى الولايات المتحدة غير دقيقة

قالت وزارة الطيران المدني المصرية الاثنين إن تقارير حظر جميع الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة من مطار القاهرة ”قديمة وغير دقيقة“ مضيفة أن الحظر قائم منذ 2015.

وقالت الوزارة في بيان "هناك تعاون إيجابي مع السلطات الأميركية وفى تطور مستمر بالإضافة إلى أن مصر الآن بصدد الاشتراك في برنامج المعلومات المقدمة عن الشحنات تمهيدا لرفع الحظر نهائيا".

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر في مطار القاهرة قولها إن السلطات الأميركية حظرت نقل جميع البضائع من مطار القاهرة إلى الولايات المتحدة، باستثناء أمتعة الركاب.

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وذكرت المصادر أن السلطات الأميركية علقت نقل الشحنات بسبب غياب الثقة في إجراءات الأمن بمطار القاهرة.

حظرت السلطات الأميركية نقل جميع البضائع من مطار القاهرة الدولي الى الولايات المتحدة، بخلاف أمتعة الركاب.

وقالت رويترز نقلا عن مصادرها إن تعليق نقل البضائع جاء بسبب "عدم الثقة" في اجراءات الامن في مطار القاهرة.

وبدأ وفد أمنى روسي، الاثنين، التفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والبضائع بمطار القاهرة، استعدادا لاستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو بحسب وسائل الإعلام المصرية.

وكانت طائرة الخطوط الجوية المصرية القادمة من باريس سقطت وتحطمت في البحر المتوسط في 19 مايو/ آيار من العام الماضي، ولقي كل من كان على متنها وعددهم 66 شخصا حتفهم.

واثيرت وقتها مخاوف من تسبب هجمة إرهابية بسقوط الطائرة بعد أن قال فريق تحقيق مصري إن آثار متفجرات وجدت على ملابس جثث الركاب التي تم انتشالها، وقال الفريق إن من الممكن أن تكون المتفجرات زرعت لدى وقوف الطائرة في مطار باريس.

ونفى فريق تحقيق فرنسي ذلك وقال إن سقوط الطائرة كان بسبب عطل فني.

وتمتلك "مصر للطيران" سجلا بعدة حوادث "غامضة" لطائراتها.