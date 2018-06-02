للمرة الثانية في أقل من عام.. رفع أسعار مياه الشرب

أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي اعتبارا من يوم السبت بنسب تصل إلى 46.5 في المئة، وذلك وسط أجواء ترقب لرفع أسعار الوقود والكهرباء.

وشملت الزيادة التي قررها رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 45 قرشا في شريحة الاستهلاك بين صفر و10 أمتار مكعبة.

وزاد سعر المتر المكعب إلى 160 قرشا من 120 قرشا في الشريحة الثانية من 11 إلى 20 مترا مكعبا، وإلى 225 قرشا من 165 قرشا للشريحة الثالثة من 21 إلى 30 مترا مكعبا.

وسوف تصبح الرسوم 275 قرشا للمتر المكعب للاستهلاك الذي يصل إلى 40 مترا، و315 قرشا لما زاد عن 40 مترا.

وشمل قرار يوم السبت زيادة نسبتها 12 في المئة في رسوم الصرف الصحي.

وكانت مصر رفعت أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي حوالي 50 في المئة في آب/أغسطس الماضي.

ويأتي القرار الجديد وسط تقارير محلية تقول إن الحكومة ستعلن قريبا زيادة جديدة في أسعار الوقود والكهرباء.

وأدت زيادة أسعار تذاكر قطارات مترو أنفاق القاهرة الشهر الماضي إلى انتقادات شعبية.

ويقول مسؤولون حكوميون إن خفض الإنفاق سيساعد على إنعاش الاقتصاد، إذ يشكل الدعم نحو 25 في المئة من إنفاق الدولة.