حبس رئيس تحرير موقع إلكتروني

أمرت النيابة العامة المصرية الخميس بحبس رئيس تحرير موقع إلكتروني على خلفية اتهامه بالانتماء لجماعة محظورة (الإخوان المسلمين)، ونشر أخبار كاذبة، وإدارة موقع بدون ترخيص.

وقررت نيابة الدقي في محافظة الجيزة حبس رئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري (56 عاما) 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت الشرطة أوقفت صبري الثلاثاء الماضي بعد أن داهمت مكتب الموقع وأغلقته.

وقالت إيمان محمد، محامية صبري، إن الأخير أنكر أمام النيابة الاتهامات الموجهة له، مشيرة إلى أنه قدم الوثائق التي تثبت أن الموقع حصل على رخصة عمل.

وقالت رويترز إن مصر العربية من بين 500 موقع تم حجبها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما رأت منظمات حقوقية أنه "انتهاك" لحرية التعبير.