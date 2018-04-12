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مصر

مصر تسعى لاستيراد ستة ملايين طن من القمح

محصول فمح

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي الأربعاء إن القاهرة تستهدف استيراد ستة ملايين طن من القمح في العام المالي 2018-2019 الذي يبدأ في أول تموز/يوليو، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وقالت الحكومة إنها تتوقع استيراد حوالي سبعة ملايين طن من القمح في العام المالي الحالي الذي ينتهي في الثلاثين من حزيران/يونيو لاستخدامه مع المحصول المحلي لتغطية حاجات برنامجها الضخم للخبز المدعوم.

وفي وقت سابق الأربعاء أعلن المصيلحي عن سعر جديد لشراء القمح مرتبط بمتوسط الأسعار الدولية، لكنه أثار غضب الفلاحين الذين اعتبروه منخفضا جدا وحذروا من أنه قد يدفعهم إلى التحول إلى زراعة محاصيل أخرى.

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