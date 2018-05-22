محاكمة إعلامية مصرية بتهمة 'إهانة القيادة السياسية'

أحالت النيابة الإدارية في مصر مذيعة سابقة بالتلفزيون المصري إلى المحاكمة العاجلة بعد إدلائها بتصريحات إعلامية ونشرها عبارات ومقاطع على حسابها في موقع فيسبوك اعتبرت مسيئة.

وقالت صحيفة الأهرام المصرية الثلاثاء إن عزة فتحي الحناوي ستحاكم على خليفة "التطاول على السياسة الإعلامية للدولة ونشر أخبار كاذبة في حق قيادات الإعلام ونشر عبارات ومشاركات تنطوي على إهانة القيادة السياسية".

وذكرت أن النيابة الإدارية كانت قد تلقت بلاغا من الهيئة الوطنية للإعلام يفيد بأن الحناوي أجرت مداخلة مع "قناة معادية تطرقت من خلالها إلى سلطة الدولة على الإعلام وتطاولت فيها على نظام الإعلام المصري ونالت من السياسة الإعلامية بالدولة بطريقة مسيئة تثير الرأي العام".

وأضاف البلاغ أنها نشرت تدوينات ومقاطع فيديو مسيئة على صفحتها في فيسبوك.

وقالت إن التحقيقات أوضحت أن الحناوي نشرت مشاركات تنطوي على "إهانة تمس القيادة السياسية".