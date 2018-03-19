مصر.. ارتفاع حصيلة قتلى عملية سيناء

أظهر أحدث بيان للمتحدث باسم الجيش المصري الاثنين ارتفاع حصيلة قتلى العملية العسكرية الأمنية التي تجري في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء منذ الشهر الماضي إلى 157 "تكفيريا مسلحا" بالإضافة إلى 22 عسكريا بينهم ضباط.

وارتفع عدد المصابين في صفوف القوات المسلحة منذ بدء العملية في التاسع من فبراير شباط الماضي إلى 33 عسكريا ما بين ضابط وضابط صف ومجند.

وتهدف العملية التي تطلق عليها القاهرة عملية "المجابهة الشاملة سيناء 2018" إلى تطهير مناطق في شمال ووسط سيناء من متشددين موالين لتنظيم داعش ومن العناصر الإجرامية أيضا. وتشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة تامر الرفاعي في البيان "على مدار الأيام الخمسة الماضية... (تم) القضاء على عدد 30 عنصرا تكفيريا مسلحا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات... (و) مقتل ستة عناصر تكفيرية أثناء تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة".

وأضاف "تم استشهاد ضابط وثلاثة مجندين وإصابة ضابطين وضابط صف وخمسة مجندين".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر أوامره للجيش ووزارة الداخلية باستخدام "كل القوة الغاشمة" لتأمين شبه جزيرة سيناء خلال ثلاثة أشهر.

وجاء ذلك بعد هجوم شنه متشددون على مسجد في محافظة شمال سيناء وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.