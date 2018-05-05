توقيف مدون مصري اعتقل في 2013 بتهمة 'الإلحاد'

قال المحامي والحقوقي المصري جمال عيد إن السلطات المصرية اعتقلت المدون المصري شريف جابر الذي سبق أن أوقف قبل أعوام بتهمة "الإلحاد".

وصرح عيد، الذي يدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لوكالة الصحافة الفرنسية بأن المدون قيد التوقيف الاحتياطي حاليا، على أن تستجوبه النيابة الأحد.

ولم يحدد عيد تاريخ اعتقال جابر أو سبب توقيفه.

وفي آذار/مارس الماضي، ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية أن محاميا تقدم ببلاغ للنائب العام اتهم فيه جابر بـ" الاعتداء على الدين الإسلامى... وإنكار ما هو قطعي الثبوت من الدين، واستهزائه بالذات الإلهية والنبي" محمد.

وذكر البلاغ أن جابر بث فيديوهات تحمل "سخرية بالدين... وإنكار الجنة والنار والحساب، والاستهزاء بيوم القيامة".

وسبق أن أوقف المدون عام 2013 بتهمة "الدعوة إلى الإلحاد وازدراء الأديان وتهديد الأمن القومي المصري". وتم الإفراج عنه بعد دفع غرامة.