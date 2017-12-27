أبرز 'ضمانات' يطالب بها معارضون لـ'نزاهة' انتخابات الرئاسة المصرية

قبل أشهر من انطلاق عملية انتخابات الرئاسة المصرية، فتح المرشح المحتمل خالد علي حوارا حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية مطالبا بـ "ضمانات إجرائية" لها، وهي ضمانات تتكرر مطالبة معارضين بها.

الانتخابات المقرر أن تنعقد في النصف الأول من عام 2018 من المحتمل أن تشهد تنافسا بين علي الذي أعلن اعتزامه الترشح وبين الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي أشار ضمنيا إلى ترشحه قبل أسابيع.

ويقترح علي مشروعا لتعديل التشريعات المنظمة للانتخابات الرئاسية التي "أصابها تشوه يهدر ديموقراطية العملية الانتخابية"، حسب ما نقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن حملة المرشح.

وينظم الانتخابات الرئاسية في مصر القانون رقم 22 لسنة 2014 بالإضافة إلى القانون 198 لسنة 2017.

ويقترح المشروع المقدم من علي تعديل عدد من المواد التي تتضمنها التشريعات الحالية وحذف بعضها وإضافة نصوص جديدة.

وهذه أبرز التعديلات التي يطالب بها المشروع: