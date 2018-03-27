دار مزادات شهيرة تعرض آثارا مصرية للبيع

آثار مصرية تبيعها علنا دار المزادات الشهيرة "كريستيز" في نيويورك الشهر المقبل، بينما تسابق حكومة القاهرة الزمن لدراسة ملكيتها.
المزاد الذي سيقام بمركز "روكفيلر" التجاري في 18 نيسان/أبريل سيسبقه خمسة أيام تعرض فيها 114 قطعة أثرية من مختلف الحضارات.
من بين تلك القطع 27 قطعة مصرية من عصور مختلفة بين العام 2389 قبل الميلاد والقرن الثاني الميلادي.
رئيس الإدارة المركزية للآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية شعبان عبد الجواد قال لصحيفة "الشروق" المحلية إن وزارته على علم بعرض هذه القطع للبيع في نيويورك.
وأضاف أن الوزارة تدرس وثائق الملكية الخاصة بالقطع المعروضة للبيع في المزاد، من أجل التأكد من طريقة خروجها من مصر.
وأوضح أن الآثار المصرية كانت تباع وتشترى وفقا للقانون حتى 1983 عندما صدر القانون رقم 117 بتجريم تجارة الآثار، ومن الممكن أن تكون القطع المعروضة في المزاد خرجت من مصر قبل هذه الفترة.
وكانت الوزارة استعادت الثلاثاء ثلاث قطع أثرية كانت تعرض في صالة مزادات بنيويورك، حسب صحيفة "الأهرام" الحكومية.
وحسب سجلات "كريستيز"، اقتنى أجانب هذه القطع بين القرن الـ 18 وتسعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى قطعة تؤول ملكيتها لصالة المزادات نفسها التي اقتنتها من جامعي تحف هولنديين.
وهذه قائمة بالأسعار التقديرية المطروحة من قبل "كريستيز" لأغلى عشر قطع مصرية في مزاد نيسان/أبريل المقبل:
السعر: 50-70 ألف دولار
السعر: 80 – 120 ألف دولار
السعر: 80 – 120 ألف دولار
السعر: 100 – 150 ألف دولار
السعر: 100- 150 ألف دولار
السعر: 120 – 180 ألف دولار
السعر: 150 – 250 ألف دولار
السعر: 200 – 300 ألف دولار
السعر: 600 – 900 ألف دولار
السعر: مليون – مليون ونصف دولار