حسابات فلكية: هلال شوال سيرى بالعين المجردة الخميس

أعلنت دول عربية عدة من بينها مصر والإمارت والسعودية أنها ستتحرى هلال شهر شوال مساء الخميس، وسط توقعات من فلكيين أن يبدأ العيد الجمعة لأن الهلال سيكون ظاهرا للعيان.

معهد البحوث الفلكية المصري قال إن هلال شهر شوال ولد الساعة 9:43 ليل الأربعاء 13 حزيران/يونيو بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة "اليوم السابق ليوم الرؤية".

وفي يوم الرؤية (الخميس) يبقى الهلال الجديد في سماء مكة والقاهرة لمدة 44 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، وفى محافظات مصر يبقى لمدد تتراوح بين 43 و45 دقيقة، أما في باقي العواصم والمدن العربية فيبقى لمدد تتراوح بين 37 و55 دقيقة.

ووفقا للحسابات الفلكية، تكون غرة شهر شوال الجمعة، أول أيام عيد الفطر.

وفي السعودية، دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية الهلال مساء الخميس وقالت إن على "كل من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته".

مركز الفلك الدولي في الإمارات توقع قبل أيام رؤية الهلال بالعين المجردة (لكن بصعوبة) من جميع الدول العربية عدا أقصى الغرب.

وقال في بيان إنه يمكن رؤية الهلال الخميس من جميع الدول العربية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي وتوقع بالتالي أن يكون الجمعة أول أيام عيد الفطر في معظم دول العالم.

ونوه إلى أن الهلال سيغيب يوم الخميس بعد الشمس بـ 54 دقيقة في نواكشوط وبعد 49 دقيقة في الرباط و46 دقيقة في مقديشو والخرطوم وطرابلس والجزائر و45 دقيقة في جيبوتي وتونس و44 دقيقة في صنعاء و43 دقيقة في القاهرة و42 دقيقة في الرياض وعمّان والقدس و41 دقيقة في بيروت ودمشق والمنامة وأبو ظبي و40 دقيقة في بغداد والكويت ومسقط.

وقدم مركز الفلك الدولي تقريرا مفصلا بالصور عن رؤية الهلال في دول العالم.

وجاء في التقرير "باعتماد التقويم الهجري العالمي المبني على حساب إمكانية رؤية الهلال، فإن بداية الشهر في النطاق الشرقي تكون يوم الجمعة 15 حزيران/يونيو 2018، وبداية الشهر في النطاق الغربي تكون أيضا يوم الجمعة".

وفي أميركا، انقسم المسلمون بين من بدأ شهر الصيام الأربعاء 16 أيار/مايو ومن بدأ الصيام اليوم التالي.

مجلس الفقه في أميركا الشمالية الذي كان قد أعلن بدء الصيام يوم الأربعاء وفقا للحسابات الفلكية، قال إن العيد سيبدأ يوم الجمعة.

لكن مسلمين في عدة مناطق بالولايات المتحدة يؤمنون فقط بالرؤية بالعين المجردة للهلال رفضوا الاعتماد على الحسابات الفلكية للمجلس، وقرروا الصيام يوم الخميس.

المجلس أصدر بيانا قال إنه يرى أن الحسابات الفلكية طريقة شرعية لتحري الشهور القمرية ومن بينها شهري رمضان وشوال، ووفقا لحساباته فإن شوال سيبدأ الجمعة.

ولم يتضح بعد موقف المساجد الأميركية فيما يتعلق بموعد بدء العيد، وهي المساجد التي رفضت بيان المجلس في ما يتعلق بموعد بدء الصيام.