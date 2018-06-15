في صور.. العيد حول العالم

احتفل ملايين المسلمين حول العالم الجمعة بعيد الفطر المبارك ايذانا بانتهاء شهر رمضان واستقبال شهر شوال.

في هذا التقرير المصور نتناول أبرز اللقطات المتداولة حول احتفالات المسلمين بعيد الفطر في عدد من العواصم العربية والإسلامية والأوربية.

أطفال سوريون يلعبون في أول ايام العيد

وهذه ملامح من فرحة العيد في السعودية

حتى لو منتخبنا ينهزم خمسة لا ينغص علينا فرحة العيد pic.twitter.com/MypneIajXn — أبو عبدالرحمن الغنمي (@etyqwe) June 15, 2018

صورة متداولة لأحد متاجر الحلوى في مصر يظهر فيها اللاعب الدولي محمد صلاح وهو يحمل كعك العيد

صورة متداولة لأحد متاجر الحلوى في مصر يظهر فيها محمد #صلاح يحمل كعك العيد 😂😂 pic.twitter.com/gN66CWXhyn — Sport360TV (@Sport360TV) June 13, 2018

زيارة الأقارب وتناول القهوة من أبرز مظاهر العيد في عمان

تبادلوا التهاني وتناولوا القهوة العمانية| زيارة الأهل وصلة الرحم والتآخي والتآلف من أبرز مظاهر العيد في بلاد الشهوم تستمر في يومها الثالث. pic.twitter.com/a3tPnaR9bv — بلاد الشهوم (@bshuhoom) September 3, 2017

فرحة الأطفال بالعيد في السودان

العيد يعني فرحة مدينة والاطفال البريئة

كل عام وانتم بخير والعيد مبارك للجميع#فرحه_العيد_في_السودان pic.twitter.com/t5VcuCMivg — كريشة 🇸🇩 (@kroshiy) June 14, 2018

العيد في مصر

اجواء العيد في مصر

يبقن كلهن ذكريات pic.twitter.com/cymMaeJ215 — حمزه روما (@hamzasalih2) June 15, 2018

حشود ضخمة تغلق الشوارع المحيطة بالمسجد الكبير خلال صلاة عيد الفطر في العاصمة الروسية موسكو.

حشود المسلمين في العاصمة الروسية تؤدي صلاة العيد في مسجد موسكو وانتشرت الى الساحات والشوارع القريبة .. pic.twitter.com/1xaGy3Bk8Y — Saleh mohammed (@Smh92008) October 15, 2013

أطفال هنود يشحذون من المسلمين صدقة العيد خارج مسجد مكة بحيدر أباد