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في صور.. العيد حول العالم

أطفال سوريون يلعبون في أول أيام العيد

احتفل ملايين المسلمين حول العالم الجمعة بعيد الفطر المبارك ايذانا بانتهاء شهر رمضان واستقبال شهر شوال.

في هذا التقرير المصور نتناول أبرز اللقطات المتداولة حول احتفالات المسلمين بعيد الفطر في عدد من العواصم العربية والإسلامية والأوربية.

أطفال سوريون يلعبون في أول ايام العيد

وهذه ملامح من فرحة العيد في السعودية

صورة متداولة لأحد متاجر الحلوى في مصر يظهر فيها اللاعب الدولي محمد صلاح وهو يحمل كعك العيد

زيارة الأقارب وتناول القهوة من أبرز مظاهر العيد في عمان

فرحة الأطفال بالعيد في السودان

العيد في مصر

باكستانيون يؤدون صلاة العيد في بيشاور
باكستانيون يؤدون صلاة العيد في بيشاور

فتاة سورية تزور قبرا بمدفنة في درعا
فتاة سورية تزور قبرا بمدفنة في درعا

أفغان يتبادلون تهاني العيد
أفغان يتبادلون تهاني العيد

حشود ضخمة تغلق الشوارع المحيطة بالمسجد الكبير خلال صلاة عيد الفطر في العاصمة الروسية موسكو.

مواطنون من جنوب افريقيا يتبادلون تهاني العيد
مواطنون من جنوب افريقيا يتبادلون تهاني العيد

أطفال هنود يشحذون من المسلمين صدقة العيد خارج مسجد مكة بحيدر أباد

أطفال هنود يشحذون من المسلمين صدقة العيد خارج مسجد مكة بحيدر أباد
أطفال هنود يشحذون من المسلمين صدقة العيد خارج مسجد مكة بحيدر أباد

مواطنون من كوسوفو يؤدون صلاة العيد في المسجد الكبير ببريستينا
مواطنون من كوسوفو يؤدون صلاة العيد في المسجد الكبير ببريستينا

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