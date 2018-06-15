في صور.. العيد حول العالم

احتفل ملايين المسلمين حول العالم الجمعة بعيد الفطر المبارك ايذانا بانتهاء شهر رمضان واستقبال شهر شوال.
في هذا التقرير المصور نتناول أبرز اللقطات المتداولة حول احتفالات المسلمين بعيد الفطر في عدد من العواصم العربية والإسلامية والأوربية.
أطفال سوريون يلعبون في أول ايام العيد
أطفال سوريون يلعبون في العيد..#عيد_الاضحى#سوريا ..الله يكون في العون pic.twitter.com/fUBZ5LoqVw— هــنا أبـو الــرُّب (@henno_r) September 25, 2015
وهذه ملامح من فرحة العيد في السعودية
حتى لو منتخبنا ينهزم خمسة لا ينغص علينا فرحة العيد pic.twitter.com/MypneIajXn— أبو عبدالرحمن الغنمي (@etyqwe) June 15, 2018
صورة متداولة لأحد متاجر الحلوى في مصر يظهر فيها اللاعب الدولي محمد صلاح وهو يحمل كعك العيد
صورة متداولة لأحد متاجر الحلوى في مصر يظهر فيها محمد #صلاح يحمل كعك العيد 😂😂 pic.twitter.com/gN66CWXhyn— Sport360TV (@Sport360TV) June 13, 2018
زيارة الأقارب وتناول القهوة من أبرز مظاهر العيد في عمان
تبادلوا التهاني وتناولوا القهوة العمانية| زيارة الأهل وصلة الرحم والتآخي والتآلف من أبرز مظاهر العيد في بلاد الشهوم تستمر في يومها الثالث. pic.twitter.com/a3tPnaR9bv— بلاد الشهوم (@bshuhoom) September 3, 2017
فرحة الأطفال بالعيد في السودان
العيد يعني فرحة مدينة والاطفال البريئة— كريشة 🇸🇩 (@kroshiy) June 14, 2018
كل عام وانتم بخير والعيد مبارك للجميع#فرحه_العيد_في_السودان pic.twitter.com/t5VcuCMivg
العيد في مصر
اجواء العيد في مصر— حمزه روما (@hamzasalih2) June 15, 2018
يبقن كلهن ذكريات pic.twitter.com/cymMaeJ215
حشود ضخمة تغلق الشوارع المحيطة بالمسجد الكبير خلال صلاة عيد الفطر في العاصمة الروسية موسكو.
حشود المسلمين في العاصمة الروسية تؤدي صلاة العيد في مسجد موسكو وانتشرت الى الساحات والشوارع القريبة .. pic.twitter.com/1xaGy3Bk8Y— Saleh mohammed (@Smh92008) October 15, 2013
أطفال هنود يشحذون من المسلمين صدقة العيد خارج مسجد مكة بحيدر أباد