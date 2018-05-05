اللبنانيون يختارون برلمانا جديدا

يتوجه اللبنانيون الأحد لمراكز الاقتراع لاختيار أعضاء برلمان جديد، وتفتح المراكز أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي وتغلق في الساعة السابعة مساء.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن وحدات الجيش استكملت انتشارها حول مراكز الاقتراع في مختلف المناطق، وأقامت حواجز ونفذت دوريات لتأمين العملية الانتخابية.

ويجري التصويت لاختيار مجلس النواب المؤلف من 128 مقعدا وفقا لقانون جديد اعتمد النسبية، وحل محل القانون القديم الذي يحسم فيه النتيجة من يفوز بأغلبية بسيطة.

ومن المتوقع أن يعيد البرلمان الجديد انتخاب الشيعي نبيه بري رئيسا للمجلس.

وسوف يتعين على الرئيس ميشال عون أن يرشح السني الذي يحصل على أكبر دعم من النواب لمنصب رئيس الوزراء.

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