النفق السريع.. قريبا في لوس أنجليس

أعلن مدير شركة سبيس إكس للصواريخ وصاحب فكرة السفر فائق السرعة الملياردير الأميركي إيلون ماسك قرب الانتهاء من بناء نفق للنقل في مدينة لوس أنجليس.

وقالت وسائل إعلام إن طول النفق يبلغ 4.3 كيلومترات.

وذكر ماسك عبر تغريدات أن النفق بانتظار الموافقات الرسمية وتعمل على إنشائه شركة بورينغ كومباني التي أسسها.

وأوضح أن سكان المدينة المزدحمة سيحصلون على تنقل مجاني خلال الشهور القليلة القادمة.

وتعتمد الفكرة على نقل السيارات، وعربات تحمل مشاة وسائقي دراجات على زلاجات كهربائية تسير بسرعات كبيرة.

وذكر ماسك أن سائقي الدراجات الهوائية والمشاة سيحصلون على الخدمة بنصف ثمن خدمة الحافلات العادية.

ونشر في حسابه على أنستغرام مقطع فيديو توضيحي للسفر عبر هذا النفق الذي سيساعد على تقليل معدلات الزحام في لوس أنجليس:

وكان ماسك قد نشر مقطع فيديو في آذار/مارس الماضي للفكرة، ويظهر إنزال عربة على شكل حافلة من الشارع إلى نفق، ثم تسيير هذه العربة عبر النفق بسرعات كبيرة عبر زلاجة:

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2018

وقالت وسائل إعلام أميركية إن الفكرة ذاتها ستطبق على السيارات التي سيتم تسييرها بالطريقة نفسها.