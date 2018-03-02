ملياردير إماراتي يدعو للسلام مع إسرائيل

دعا رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور الجمعة إلى توقف العرب عن رفض مشاركة الإسرائيليين في المناسبات الرياضية التي تنظم في المنطقة العربية.

وكتب في تغريدة مرفقة بفيديو على حسابه بموقع تويتر "يجب علينا كعرب ألا نرفض مشاركة الشباب الإسرائيليين في الأحداث الرياضية في منطقتنا. إسرائيل موجودة، وهذا واقع علينا أن نتعامل معه، وإذا كنّا نريد السلام، فلنبرهن على ذلك ولا نطلق اعتراضات تعصبية لا نتيجة منها سوى تأجيج الكره":

يجب علينا كعرب ان لا نرفض مشاركة الشباب الإسرائليين بالاحداث الرياضية في منطقتنا. #اسرائيل موجودة، وهذا واقع علينا ان نتعامل معه، واذا كنّا نريد السلام، فلنبرهن عن ذلك ولا نطلق اعتراضات تعصيبة لا نتيجة منها سوى تأجيج الكره. #خلف_الحبتور pic.twitter.com/z01QsNDiUk — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) March 2, 2018

ورفض في الفيديو أن تتداخل الرياضة والسياسة، وقال: "نحن في المستقبل نريد سلام مع إسرائيل في العالم العربي. مدينا إيدنا وما ردت، ما علينا، لكن دعونا نثبت للعالم أننا أهل سلام".

وأضاف "دعونا نتكلم بعقل الحاضر ونرى مصلحتنا، ولا يهمنا كلام المنافقين والدجالين".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان قد ذكر من قبل أن بلاده تجري مباحثات سرية مع بعض الدول العربية التي لا تعترف بها وتتطلع لإقامة علاقات دبلوماسية بدافع القلق المشترك من إيران.

وفي أول لقاء من نوعه، جمع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في أيار/مايو 2016 كلا من الأمير تركي الفيصل، رئيس جهاز الاستخبارات السعودي السابق والجنرال يعكوف أميدرور رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق.

وكان وزير الخارجية اللبناني ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قد صرح في كانون الأول/ديسمبر الماضي بأن بلاده ليست لديها مشكلة أيديولوجية مع إسرائيل، وقال في مقابلة: "بالنسبة لنا، القضية ليست أيديولوجية. نحن لا نرفض أن تكون إسرائيل موجودة أو حقها في أن يكون لديها أمان".