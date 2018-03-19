هذه الشركة العربية تدشن الرحلات الدولية إلى كردستان

هبطت في مطار أربيل الدولي صباح الاثنين طائرة سعودية، هي الأولى التي تدشن الرحلات الدولية لإقليم كردستان بعد قرار رفع الحظر الذي أعلنته بغداد الأسبوع الماضي.

ونقلت وسائل إعلام محلية كردية عن محمد خوشناو، وكيل شركة "ناس" الوطنية السعودية إن طائرة شركته وصلت إلى مطار أربيل بحدود الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (5:00 ت.غ.).

ويتوقع أن تصل طائرة تابعة لشركة فلاي دبي الإماراتية إلى أربيل في وقت لاحق الاثنين لتكون ثاني طائرة دولية تحط في عاصمة الإقليم الكردي.

وتستأنف شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية رحلاتها من عمان إلى أربيل والسليمانية في كردستان اعتبارا من الشهر المقبل، حسب وسائل إعلام محلية.

وكانت الحكومة العراقية قد حظرت في أيلول/سبتمبر الماضي الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، ردا على استفتاء تقرير المصير الذي نظمته سلطات الإقليم واعتبرته بغداد غير قانوني.