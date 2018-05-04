'الدكتاتورية الناعمة'.. هكذا حصن أردوغان كرسيه بأربع خطوات

في خطوة مباغتة، فوجئت الأحزاب التركية بقرار الرئيس رجب طيب أردوغان تبكير الانتخابات البرلمانية والرئاسية عن الموعد المقرر لها في 2019، لتكون في 24 حزيران/يونيو 2019.

التبكير لم يمكن عشوائيا، فالرئيس التركي المعروف ببراغماتيته الشديدة قد اتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية التي تهدف إلى تحصين منصبه.

وفي حال انتخابه مجدداً، سيبقى أردوغان في الحكم لعام 2029، سواء عن طريق الانتخابات أو بتمديد فترتي الرئاسة التي تصل الواحدة منها إلى 5 سنوات، وذلك بنص الدستور الجديد.

لكن، كل الصلاحيات التي يمنحها النظام الرئاسي المنصوص عليه في الدستور الجديد لأردوغان تبقى معطلة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، والتي إن تمت وفاز فيها أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، فسيكونا طليقي اليد في كل الملفات.

كيف يضمن الرئيس التركي وحزبه تفوقهما على المنافسين خلال الانتخابات المقبلة؟

نستطيع أن نلخص ما قام به الرئيس التركي خلال الفترة الأخيرة في أربع خطوات:

أولا: اصنع تحالفا وهميا

عادة ما تتخذ الأنظمة الشمولية حليفا كرتونيا لتحسين واجهتها، وهذا ما قام به أردوغان وحزبه مبكرا من خلال تحالفهم مع حزب الحركة القومية بقيادة دولت باهتشلي.