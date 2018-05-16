هكذا انقلب أردوغان على النظام البرلماني خطوة خطوة!

قرار أردوغان بتبكير موعد الانتخابات لتكون الشهر القادم بدلا من عام 2019 ليس وليد اللحظة، فهو مجرد تكتيك وسط استراتيجية كاملة وضعها الرئيس التركي وحزبه حتى قبل لحظات الانقلاب الأولى في 2016، لضمان تفوقهما الدائم على بقية المنافسين في جميع الاستحقاقات الانتخابية.

لكن يظل تطبيق الدستور الجديد مرهونا بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 حزيران/يونيو القادم وفوز أرودوغان وحزبه، ما يضمن سير خطة أنصار "العثمانية الجديدة"، ما لم يحقق المنافسون نصرا مفاجئا.

لم يكن سهلا تحويل النظام البرلماني إلى رئاسي في الدستور التركي، إلا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016 التي أعطت الذريعة لأردوغان للإطاحة بخصومه تحت مسمى "تطهير مؤسسات الدولة من أذناب الانقلاب".

لنرجع بالزمن قليلاً إلى الوراء، في 24 أيار/مايو 2016، عندما أقال أردوغان رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، ليعين مكانه بن علي يلدرم.

قرار أردوغان لم يكن بسبب اختلاف أوغلو معه على بعض القضايا الفرعية، وإنما على رؤيتهما المستقبلية للدولة التركية، فبينما كان الرئيس التركي منحازا للنظام الرئاسي، كان أوغلو يفضل بقاء النظام البرلماني، بحسب صحف تركية كشفت عن خفايا الخلاف حينها.

لم يكن أوغلو هو الوحيد الذي حاول أردوغان التخلص منه لتنفيذ خطته، وإنما أيضا رفيقه رئيس الجمهورية السابق عبدالله غول.

وتعود قصة غول إلى 20 كانون الثاني/يناير 2012 عندما أقر قانون الانتخابات الذي نص على عقد الانتخابات الرئاسية في 2014 بدلا من 2012، والذي سيضع حدا لانتخاب رئيس الجمهورية من خلال الانتخاب غير المباشر.

القرار نص أيضا على منع رؤساء الجمهورية السابقين من الترشح لفترة رئاسية أخرى، ما يعني إقصاء الرئيس التركي السابق عبدالله غول من منافسة أردوغان.

لحسن الحظ حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون، لكن لم يتقدم عبدالله غول لخوض الانتخابات الرئاسية في 2014، وفضل البقاء بعيدا عن الأضواء قدر الإمكان.

ثلاثة أعوام من الانتهاكات

ما حدث قبل 15 تموز/يوليو لا يمكن مقارنته بما بعده، إذا وصلت الانتهاكات سواء على الصعيد السياسي أو الحقوقي مستوى لم يسبق أن شهدته الجمهورية التركية من قبل.

أكثر من 110 ألف معتقل هي حصيلة حملات تطهير مؤسسات الدولة التي أطلقها الرئيس التركي، واستهدفت بشكلٍ أساسي أنصار الداعية فتح الله غولن، المتهم الرئيسي في محاولة الانقلاب، بالإضافة إلى عسكريين.

الحملة استهدفت سياسيين أيضا تحت ذريعة مساندتهم للانقلاب، أشهرهم الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، صلاح الدين دميرتاش، الذي أعلن حزبه مؤخرا عن ترشيحه أمام أردوغان في انتخابات الرئاسة.