رئيس وزراء إثيوبيا يزور مصر

يبدأ رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد السبت زيارة لمصر يجري خلالها محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد تعثر المفاوضات بين البلدين بشأن بناء سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الزيارة ستستغرق يومين، مشيرا إلى أن أحمد سيجري مباحثات مع السيسي يوم الأحد.

ووصل إلى القاهرة صباح السبت وزير الري والكهرباء الإثيوبي سيلشي بيكيلي ممهدا فيما يبدو لزيارة رئيس الوزراء.

وتوجد خلافات بين مصر وإثيوبيا حول المشروع الذي تقيمه إثيوبيا قرب حدودها مع السودان والذي تخشى القاهرة أن يقلص حصتها الحالية من مياه النيل.

ولم تنجح اجتماعات عقدت في السابق على مستويات مختلفة وشارك فيها السودان في حل الخلافات بهذا الشأن.

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