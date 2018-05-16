حماية الخصوصية: زوكربرغ أمام البرلمان الأوروبي

قبل المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ دعوة لزيارة البرلمان الأوروبي لتفسير مشكلات خصوصية عصفت بشركته مؤخرا واتهامات بإساءتها استخدام البيانات الشخصية.



وقال أنطونيو تاجاني رئيس البرلمان الأوروبي إن زوكربرغ "سيكون في بروكسل في أقرب وقت ممكن على أمل أن يكون ذلك الأسبوع المقبل" وسيلتقي بقادة البرلمان وخبراء في الحريات المدنية والعدل.



تأتي زيارة زوكربرغ الأسبوع المقبل فيما يدخل قانون صارم جديد لحماية البيانات الأوروبية حيز التنفيذ والذي سيمنح الملايين من مستخدمي فيسبوك الأوروبيين مزيدا من التحكم فيما يمكن للشرطة فعله بما ينشرونه أو يبحثون عنه أو ينقرون عليه.



وسيبدأ العمل بقانون تنظيم حماية البيانات العامة الجديد في الاتحاد الأوروبي في 25 أيار/مايو الجاري.