شطب دولتين عربيتين من قائمة سوداء للملاذات الضريبية

شطب الاتحاد الأوروبي الثلاثاء ثماني دول، من قائمته السوداء للملاذات الضريبية، بعد أن قدمت تلك الدول التزامات، في خطوة سارعت إلى انتقادها منظمات حقوقية تطالب بمزيد من الشفافية.

ورفع الاتحاد الأوروبي كلا من الإمارات وتونس، بالإضافة إلى منغوليا وماكاو وغرينادا وبربادوس وكوريا الجنوبية من القائمة التي وضعها وزراء المالية الأوروبيون، في خطوة تأتي بعد أسابيع قليلة من الكشف عن قائمته الأساسية التي تتضمن 17 دولة من خارج الاتحاد.

وأثار القرار انتقادات نشطاء بينهم منظمة أوكسفام الخيرية التي تقول إن التزام الاتحاد الأوروبي التصدي للتهرب الضريبي بعد فضيحة "أوراق بنما" العام الماضي، قد تراجع الآن.

وأكد بيان للاتحاد الأوروبي رفع ثماني دول من لائحة البلدان غير المتعاونة ضريبيا، في أعقاب "التزامات قدمتها على مستويات سياسية رفيعة لإزالة مخاوف الاتحاد الأوروبي".

ويرفض وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الـ 28 الكشف عن الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المدرجة سابقا في القائمة.

وتشمل القائمة السوداء الآن تسع دول: ساموا الأميركية والبحرين وغوام وجزر مارشال وناميبيا وبالاو وسانت لوسيا وساموا وجزر ترينيداد وتوباغو.