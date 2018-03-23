مسؤول: دول أوروبية تعتزم طرد دبلوماسيين روس

كشف مسؤول أوروبي في بروكسل الجمعة عن عزم دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي طرد دبلوماسيين روس على خلفية الهجوم الكيميائي ضد الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه بعد اليوم الأول من قمة أوروبية شارك فيها 28 عضوا، إن "بعض الأعضاء يدرسون احتمال طرد دبلوماسيين روس أو استدعاء دبلوماسييهم."

ولذات السبب، كانت القمة الأوربية قد قررت استدعاء المبعوث الأوربي الى موسكو لـ "التشاور".

وقد أعربت روسيا عن أسفها لتلك الخطوة بينما اتهم وزير خارجيتها سيرغي لافروف بريطانيا بـ"إرغام حلفائها على اتخاذ خطوات تصادمية مع روسيا".

وتقول بريطانيا إن روسيا استخدمت غاز الأعصاب نوفيتشوك الذي يرجع للعهد السوفيتي في الهجوم، وذلك في أول استخدام معروف لمثل هذا السلاح على أراضي أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وتنفي موسكو أي دور لها في الواقعة.

وطردت بريطانيا 23 دبلوماسيا روسيا بسبب الهجوم وردت موسكو بإجراء مماثل.