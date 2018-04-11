'يوروكونترول' تحذر شركات الطيران من ضربات محتملة في سورية

دعت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول) شركات الطيران الثلاثاء إلى توخي الحذر في شرق المتوسط "لاحتمال شن ضربات جوية في سورية خلال 72 ساعة".

وذكرت يوروكونترول أن من المكن استخدام صواريخ جو-أرض أو صواريخ كروز أو كليهما معها خلال تلك الفترة وأن هناك احتمالا لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.

وتدرس واشنطن وحلفاؤها سبل الرد على هجوم دوما الكيميائي الذي أودى بنحو 60 شخصا في الغوطة الشرقية.

وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني "ينبغي توخي الحذر عند تخطيط العمليات الخاصة بالرحلات في منطقة معلومات الطيران بشرق المتوسط/نيقوسيا".

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