الإعدامات في الشرق الأوسط عام 2017.. اعرف موقع بلدك

قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن تطبيق عقوبة الإعدام في العالم لعام 2017 إن أكثر من نصف حالات الإعدام لهذا العام سجلت في إيران.

وجاء في التقرير أن إيران أعدمت خمسة أشخاص على الأقل كانت أعمارهم أقل من 18 عاما عند ارتكابهم الجرائم التي أدينوا بسببها.

وقالت المنظمة في بيانها إنها سجلت 993 حالة إعدام في 23 دولة في 2017، وهو رقم أقل بنسبة 4 في المئة عن عام 2016 الذي سجلت فيه ألف و32 حالة، ويعتبر أقل بنسبة 39 في المئة مقارنة بعام 2015 (سجلت فيه 1634 حالة إعدام وهو رقم اعتبر حينها الأكبر منذ عام 1989).

وسجل أكبر عدد لحالات الإعدام في 2017 في الصين وإيران والسعودية والعراق وباكستان، والدول الأربع الأخيرة سجلت نسبة 84 في المئة من العدد الكلي.

الصين

لا توجد أعداد موثقة بشأن العدد لأن المعلومات المتعلقة بهذا الملف في الصين تعتبر سرية، وقال التقرير إن العدد الإجمالي لحالات الإعدام في العالم لعام 2017 وهو 993 حالة لا يشمل الآلاف من حالات الإعدام التي يعتقد أنها نفذت في الصين.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وأشار التقرير إلى تراجع نسبة حالات الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 1 في المئة، وذلك من 856 في 2016 إلى 847 في 2017. سجلت 264 حالة في 2017 لها علاقة بالمخدرات.

في 2017 أعدمت إيران 507 أشخاص من بينهم ست نساء، وهو ما يمثل 60 في المئة من حالات الإعدام في المنطقة، فيما أعدمت السعودية 146 شخصا (17 في المئة من إجمالي عدد الإعدامات في المنطقة).

وقال التقرير إن البحرين والأردن والكويت والإمارات استمرت في تطبيق هذه العقوبة العام الماضي، وإن عدد الحالات في مصر انخفض 20 في المئة، وإيران 11 في المئة، والسعودية 5 في المئة.

إلغاء العقوبة

وذكر أنه حتى نهاية 2017 فإن 106 دول ألغت هذه العقوبة من قوانينها لكل الجرائم و142 دولة ألغت من القانون ومن الممارسة العملية.

وحددت المنظمة 21 دولة تم فيها استبدال العقوبة أو إصدار أحكام عفو بشأنها من بينها دول عربية هي مصر والكويت وموريتانيا والمغرب وقطر وتونس والإمارات.

دول الشرق الأوسط وحالات الإعدام فيها عام 2017:

الجزائر: صفر

البحرين: 3

مصر: 35

إيران: 507

العراق: 125

إسرائيل: صفر

الأردن: 15

الكويت: 7

لبنان: صفر

ليبيا: غير مؤكد

المغرب/الصحراء الغربية: صفر

سلطنة عمان: صفر

الأراضي الفلسطينية: 3

قطر: صفر

السعودية: 146

سورية: غير مؤكد

تونس: صفر

الإمارات: 1

اليمن: 2