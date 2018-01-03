مصر.. تشكيل مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف

أعلنت الحكومة المصرية إنشاء مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، ليحل محل المجلس الذي أُعلن عن تشكيله في تموز/يوليو الماضي.

وقالت الحكومة إن المجلس الجديد يهدف إلى "للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، وتعقب مصادر تمويله".

وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 13 يناير /كانون الثاني الجاري.

وشهدت مصر خلال العام الماضي هجمات عدة إستهدفت دور عبادة وعناصر إمنية، راح ضحيتها عشرات، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.