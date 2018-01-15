'وسيلة رخيصة' لمحاربة آثار التقدم في السن

إلى جانب حقن البوتوكس وعمليات النفخ وشد الوجه يستخدم مراد علام طبيب الأمراض الجلدية والتجميل في مدينة شيكاغو الأميركية وسيلة جديدة طبيعية ورخيصة لمحاربة آثار التقدم في السن، يوجا الوجه.

وأجرى علام وأطباء جلدية زملاء له دراسة تابعوا خلالها التحسن الذي طرأ على وجوه مجموعة صغيرة من النساء في منتصف العمر بعد أن مارسن تمارين لشد الوجه لمدة نصف ساعة يوميا وعلى مدى ثمانية أسابيع ثم مارسن تمارين يوما بعد يوم على مدى 12 أسبوعا آخر.

وفاجأت النتائج علام نائب رئيس قسم الأمراض الجلدية في كلية نورثوسترن فاينبرج للطب في مدينة شيكاغو.

وقال علام كبير الباحثين في الدراسة: "كانت النتائج أقوى مما توقعت. إنها بالفعل صفقة رابحة تماما بالنسبة للمرضى".

وشاركت 27 امرأة تتراوح أعمارهن بين 40 و65 عاما في الدراسة لكن 16 فقط من بينهن مارسن كل التمارين. وبدأت التمارين بجلستين لتمرين عضلات الوجه مدة الواحدة منهما 90 دقيقة.

وتعلمت المشاركات كيفية إجراء تمارين لرفع الوجنتين وإزالة الجيوب تحت العين وغيرها ثم مارسن التمارين في المنزل.

ودرس الباحثون صورا للمشاركات قبل وبعد التمارين ولاحظوا تحسنا في امتلاء منطقتي أعلى وأسفل الوجنتين كما رأوا أن النساء اللاتي التزمن بالبرنامج بدا كأنهن أصغر سنا في النهاية. وانخفض متوسط السن الذي بدت عليه المشاركات قرابة ثلاثة أعوام من نحو 51 عاما إلى 48 عاما.

وأضاف علام أن التمارين تكبر وتقوي عضلات الوجه ليصبح مشدودا ومن ثم يبدو أصغر في السن.