فيسبوك يحذف حسابات 'معادية للمسلمين'

أعلن فيسبوك الأربعاء حذف صفحات تابعة لمجموعة Britain First (بريطانيا أولا) اليمينية المتطرفة بسبب نشر محتوى يحرض على العداء والكراهية ضد الأقليات، حسب بيان لموقع التواصل الاجتماعي.

وقال بيان "فيسبوك" إنه حذف صفحة "بريطانيا أولا" وحسابي زعيم المجموعة بول غولدينغ ونائبته جايدا فرانسن مع عدم السماح لهما بإنشاء صفحات بديلة.

وتأتي الخطوة بعد أيام على سجن غولدينغ وفرانسن بسبب تورطهما في جرائم كراهية.

وأوضح "فيسبوك" إنه أنذر القائمين على صفحات المجموعة، المشهورة بعدائها للمسلمين، حسب وسائل الإعلام البريطانية، إلا أن نشر المحتوى الذي "ينتهك معايير الموقع" استمر.

وتابع بيان فيسبوك قائلا: "نحن منصة منفتحة على كل الأفكار والخطاب السياسي هو في صميم حرية التعبير، إلا أن الآراء السياسية يجب ان يتم التعبير عنها من دون كراهية".