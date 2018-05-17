هاتفك محدود السعة؟ 'فيسبوك كلاود' سيحل المشكلة

تطلق شركة "فيسبوك" تحديثات جديدة تتيح للمستخدمين حفظ منشوراتهم وأرشفتها على مساحة تخزينية خاصة بهم على الموقع الأزرق.

وحازت الكاميرا على النصيب الأكبر من التحديثات، إذ سيتمكن المستخدم من التصوير عبر تطبيق فيسبوك، مع خيار الحفظ المباشر على حسابه الشخصي في "فيسبوك كلاود" من دون تخزينها على الهاتف، ما يعطي ميزة جديدة للأجهزة التي تملك ذاكرة منخفضة، ولم تقدم شركة فيسبوك معلومات عن سعة التخزين.

وأصبح بإمكان المستخدم مشاركة الرسائل الصوتية، ونشرها من دون الحاجة لطباعة القصص التي تشاركها.

وتطرح ميزة الأرشفة قريبا، بما يتيح حفظ القصص التي يريدها المستخدم. وستطلق المزايا الجديدة من الهند أولا، لتصل بقية العالم بعد وقت قصير.