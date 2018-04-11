مؤسس فيسبوك يعتذر أمام الكونغرس

اعتذر مؤسس شبكة "فيسبوك" مارك زوكربرغ الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ في إطار فضيحة الخصوصية التي تهز شبكة التواصل الاجتماعي، تاركا بعض الأسئلة من دون أجوبة، على أن يرد مجددا الأربعاء على أسئلة أعضاء مجلس النواب.

وخلال مثوله الأول الذي كان ينتظر بترقب شديد واجه زوكربرغ على مدى خمس ساعات أسئلة كثيرة طرحها أعضاء مجلس الشيوخ حول إدارته لمشكلة سوء استخدام منصته ولمسألة حماية البيانات الشخصية وصولا إلى التلاعب السياسي.

وقدم زوكربرغ اعتذاراته الشخصية لأنه "لم يدرك بسرعة" إلى أي حد يمكن التلاعب بشبكة "فيسبوك". وقال "هذا خطئي. وأنا آسف على ذلك".

وأضاف "نحتاج إلى وقت لإنجاز كل التغييرات الضرورية" للحد من سوء استخدام الشبكة.

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