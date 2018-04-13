هل نجح فيسبوك في محاربة الإرهاب؟

يتجدد الجدل حول فاعلية الجهود التي يبذلها فيسبوك لمحاربة الإرهاب عقب مثول المؤسس والمدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرغ أمام الكونغرس في جلسة استماع.

ويتعرض مؤسس فيسبوك للمساءلة على أعقاب تسرب بيانات 87 مليون مستخدم، بينهم زوكربرغ نفسه، إلى شركة الأبحاث "كامبريدج أناليتيكا".

الإجراءات التي اتخذتها فيسبوك للحد من المحتوى الإرهابي كانت محورا لأحد الأسئلة. قالت النائبة سوزان بروكس "عندما وقعت اعتداءات 11 أيلول، لم يكن لفيسبوك وجود. لكن بعد ذلك التاريخ استخدمت تنظيمات القاعدة والشباب وداعش مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة لم نشهد لها مثيلاً".

كيف حارب فيسبوك الإرهاب؟

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