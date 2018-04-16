لماذا يجمع فيسبوك بيانات غير المستخدمين؟

يحصل فيسبوك على بعض البيانات من غير مستخدمي الموقع، كيف ولماذا يجمع هذه البيانات؟

نطاق المخاوف حول مدى احترام فيسبوك لخصوصية البيانات اتسع ليشمل المعلومات التي يجمعها الموقع عن غير المستخدمين له، بعد أن قال رئيس الشركة التنفيذي مارك زوكربرغ إن أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم تتعقب وتجمع بيانات مستخدمي الانترنت سواء كانت لهم حسابات على فيسبوك أم لا.

وتواجه الشركة الأميركية انتقادات وتساؤلات حول الخصوصية منذ اعترافها الشهر الماضي بأن معلومات عن ملايين المستخدمين وصلت بشكل خاطئ لأيدي شركة الاستشارات السياسية البريطانية كمبردج أناليتيكا.

وكان زوكربرغ قال لعضو مجلس النواب الأميركي بن لوجان الأربعاء الماضي في جلسة استجواب أمام الكونغرس إن الموقع يجمع لأسباب أمنية "بيانات عن أشخاص لم ينشئوا حسابا على فيسبوك".

واعترض مشرعون ومدافعون عن الخصوصية على الفور على تلك الممارسة، وقال كثير منهم إن على فيسبوك تطوير طريقة يعرف بها غير المستخدمين ماذا يعرف الموقع عنهم.

لكن فيسبوك أوضح أنه لا يعتزم تطوير مثل هذه الوسيلة.

ويقول نائب رئيس مركز الديموقراطية والتكنولوجيا لشؤون السياسات كريس كالابريس إنه "ليس واضحا ما الذي يفعله فيسبوك بهذه المعلومات".

وحسب وسائل إعلام أميركية يبني فيسبوك "ملفات ظل شخصية" لغير مستخدميه عبر العناوين البريدية وقوائم الاتصال الخاصة بمستخدمي الموقع.

ونقلت وكالة بلومبرغ الأربعاء عن زوكربرغ قوله إنه لا يعرف مصطلح "ملفات الظل"، بالرغم من استخدام وسائل إعلام له في الماضي لوصف أحد أساليب فيسبوك في جمع بيانات غير المستخدمين.

​كيف يجمع فيسبوك هذه البيانات؟

يحصل فيسبوك على بعض بيانات غير المستخدمين من خلال ملفات تعريف الارتباط المعروفة باسم (كوكيز) التي يخزنها المتصفح فيستخدمها فيسبوك وشركات أخرى لرصد أشخاص على الإنترنت واستهدافهم في بعض الأحيان بإعلانات.

وقال فيسبوك في بيان لوكالة "رويترز" إن "هذا النوع من جمع البيانات أساسي لطريقة عمل الإنترنت".

وجاء في البيان أن "هناك أمورا أساسية يمكنك أن تفعلها للحد من استخدام تلك المعلومات للإعلانات مثل استخدام إعدادات متصفح تمحو ملفات (كوكيز). هذا ينطبق على خدمات أخرى غير فيسبوك لأن الأمر أساسي لطريقة عمل الإنترنت".

وفي كثير من الأحيان يقوم فيسبوك بتنزيل ملفات كوكيز على برامج تصفح غير المستخدمين له إذا ما زاروا مواقع تحتوي على أزرار الإعجاب والمشاركة على فيسبوك حتى إن لم يضغط المستخدم على أحدها.

ويقول فيسبوك إنه يستخدم بيانات التصفح لإعداد تقارير تحليلية تتضمن أعداد من يزورون موقعا بعينها، وأكد الموقع أنه لا تستخدم تلك البيانات في إرسال إعلانات موجهة سوى الدعوة للانضمام لفيسبوك.