تحديثات من فيسبوك.. هذه أهمها

عدة تحديثات أعلنتها شركة فيسبوك خلال مؤتمر المطورين السنوي يوم الثلاثاء الماضي.

استغل مؤسس الموقع مارك زوكربرغ الحدث لدعوة المطورين إلى الاستمرار في ربط البشر ببعضهم البعض، وأعلن تحديثات ستدخل على فيسبوك، وأنستغرام، وأوكولوس، وواتساب، وغيرها.

المواعدة

يبدو أن شركة فيسبوك قررت أن تنافس المواقع المتخصصة في مجال المواعدة، لكن زوكربرغ أكد حرصه على ألا تنتهك المواعدة فكرة الخصوصية، وأن تكون بهدف إقامة علاقات طويلة المدى وليس فقط علاقات عابرة.

الخدمة الاختيارية ستسمح لمستخدم فيسبوك بإنشاء حساب خاص للمواعدة، لا يستطيع الأشخاص في قائمة الأصدقاء رؤيته، ولا الذين لا يستخدمون الخدمة، ولن تظهر في قائمة الأخبار على فيسبوك.

ويوفق الموقع بين مستخدم خدمة المواعدة وأشخاص آخرين، ليسوا على قائمة الأصدقاء، ويكون بمقدور المستخدم التعرف على مناسبات أو دخول مجموعات تناسب اهتماماته والتفاعل مع الآخرين المشاركين فيها، وتصفح حساباتهم، ومراسلتهم باستخدام الاسم الأول فقط عبر برنامج خاص ليست له علاقة بماسنجر أو واتساب.

أوكولوس غو

نظارة الواقع الافتراضي، التابعة أيضا لشركة فيسبوك، التي سيبدأ سعرها من 200 دولار، تسمح بمشاهدة متميزة لأحداث من خلال خاصية Watch Party التي دخلت الخدمة مؤخرا وتسمح للأعضاء في المجموعات على فيسبوك بمشاهدة مقطع فيديو مسجل أو حي والتفاعل مع الآخرين في المجموعة والدردشة معهم في الوقت ذاته.

وتتيح النظارة مشاهدة حفلات حية، واستخدامها في ألعاب جماعية، بحسب تقرير لموقع ذا فيرج، أما أوكولوس تي في، فهي خدمة أخرى تسمح بمشاهدة أفلام وعروض شركات كبيرة مثل نتفلكس وشوتايم من خلال تجربة الواقع الافتراضي المثيرة.

ماسنجر

أدخلت الشركة تحسينات على ماسنجر وتريد أن تجعل التصميم "أسرع وأبسط"، وستيح أيضا استخدام خاصية الواقع المعزز (AR) عند التواصل مع الأصدقاء عبر الخدمة.

مسح السجلات

خاصية جديدة أعلنت عنها الشركة ستسمح بإزالة سجلات المواقع والتطبيقات التي تستخدمها، وإمكانية ألا تسمح لفيسبوك بالاحتفاظ بأي معلومات تتعلق بها مرة أخرى.

واتساب

سيسمح فيسبوك بعمل مكالمات فيديو جماعية وإرسال ملصقات، عبر التطبيق الذي يرسل من خلاله حوالي 65 مليار رسالة يوميا.

أنستغرام

سيصبح ممكنا مشاركة محتويات تطبيقات أخرى مثل سبوتيفاي وغو برو في محتويات القصص على آنستغرام، عبر الضغط على زر المشاركة الخاص بالنشر، وسيظهر رابط يشير إلى أن المحتوى جاء من تطبيق آخر. يمكن أيضا إجراء مكالمات فيديو من خلال أتستغرام دايركت.