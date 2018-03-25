حماية الخصوصية.. أكثر من نصف الأميركيين لا يثقون بفيسبوك

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز بالاشتراك مع مؤسسة إبسوس لقياس الرأي العام ونُشرت نتائجه الأحد أن أقل من نصف الأميركيين يثقون في أن شركة "فيسبوك" ستلتزم بقوانين الخصوصية الأميركية.

ويظهر الاستطلاع أن عدد الأميركيين الذين يثقون في فيسبوك أقل ممن يثقون في شركات التكنولوجيا الأخرى التي تجمع بيانات المستخدمين مثل "غوغل" وأمازون" "ومايكروسوفت" و"ياهو".

وقال 41 في المئة من المشاركين إنهم يثقون في التزام فيسبوك بقوانين حماية المعلومات الشخصية مقابل 66 بالمئة قالوا إنهم يثقون في أمازون و62 بالمئة قالوا إنهم يثقون في غوغل و60 بالمئة قالوا إنهم يثقون في مايكروسوفت و47 بالمئة قالوا إنهم يثقون في ياهو.

وأجري الاستطلاع على الإنترنت باللغة الإنكليزية في مختلف أرجاء الولايات المتحدة. وجمع ردودا من 2237 شخصا.

وقدم فيسبوك، أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، اعتذارا في إطار محاولته تحسين سمعته بين المستخدمين والمعلنين والمشرعين والمستثمرين بعد أخطاء أدت إلى وصول بيانات 50 مليون مستخدم إلى شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية.

وهبط سهم فيسبوك بنسبة 14 بالمئة الأسبوع الماضي في حين انتشر وسم (#احذف فيسبوك) على الإنترنت ويواجه مؤسسه مارك زوكربرغ مطالبات بمثوله أمام المشرعين الأميركيين للإدلاء بشهادته.