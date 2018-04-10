مكافآت من فيسبوك لمن يبلغ عن إساءة استخدام البيانات

قالت شركة فيسبوك الثلاثاء إنها ستطلق برنامجا لرصد "إساءة استخدام البيانات" بهدف مكافأة من يبلغون عن أي إساءة لاستخدام البيانات من قبل مطوري التطبيقات الموجودة على منصة التواصل الاجتماعي الأشهر.

وجاء الإعلان عن البرنامج قبل جلسات استماع في الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء يمثل فيها الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ على خلفية حصول شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية على بيانات نحو 87 مليون مستخدم لفيسبوك.

وسيمنح البرنامج مكافآت للأفراد الذين يقدمون أدلة تثبت وجود تطبيق على منصة فيسبوك يجمع وينقل بيانات المستخدمين إلى طرف ثالث بغرض البيع أو السرقة أو استخدامها في برامج خداعية أو للتأثير السياسي.

وقالت فيسبوك إنها لم تضع حدا أقصى للمكافآت عند اكتشاف إساءة استخدام البيانات، إلا إنها أشارت إلى برنامجها لمكتشفي الثغرات التقنية والذي وصلت بعض مكافآته لـ 40 ألف دولار أميركي.