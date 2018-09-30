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الولايات المتحدة

FBI يحقق في انفجار سيارة ببنسلفانيا

عنصران من مكتب التحقيقات الفيدرالي

بدء مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" الأحد تحقيقا للوقوف على ملابسات حادثة انفجار سيارة وسط مدينة آلين تاون بولاية بنسلفانيا راح ضحيته شخص واحد على الأقل.

وتسبب الانفجار الذي وقت قرابة الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي، وأدى إلى انشطار السيارة لنصفين، في إجلاء عدد من سكان المنطقة.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي على "تويتر": "لا نعتقد أن هناك أي تهديد على السلامة العامة في الوقت الحالي، نشكر سكان المنطقة على صبرهم حيث يتم جمع الأدلة وتأمينها".

وأضاف أنه "ليس من الواضح بعد ما سبب الانفجار، أو الهدف المقصود من ورائه".

ونقلت محطة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية عن شهود عيان قولهم إن الانفجار تسبب في حريق هائل، فيما قال آخرون إنهم شاهدوا "أشلاء تتناثر في الشارع".

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