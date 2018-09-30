FBI يحقق في انفجار سيارة ببنسلفانيا

بدء مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" الأحد تحقيقا للوقوف على ملابسات حادثة انفجار سيارة وسط مدينة آلين تاون بولاية بنسلفانيا راح ضحيته شخص واحد على الأقل.

وتسبب الانفجار الذي وقت قرابة الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي، وأدى إلى انشطار السيارة لنصفين، في إجلاء عدد من سكان المنطقة.

Video Part 2: Car explosion in Allentown last night. Credit viewer Mike Hunter. One person is confirmed dead. Cause is under investigation. @6abc pic.twitter.com/Hc0LsS4V4V — Bob Brooks (@BobBrooks6abc) September 30, 2018

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي على "تويتر": "لا نعتقد أن هناك أي تهديد على السلامة العامة في الوقت الحالي، نشكر سكان المنطقة على صبرهم حيث يتم جمع الأدلة وتأمينها".

The FBI continues to work with @ATFHQ & @AllentownPolice at the scene of last night's explosion. There is not believed to be any remaining threat to public safety. We thank residents of the area for their patience as evidence is collected and secured. — FBI Philadelphia (@FBIPhiladelphia) September 30, 2018

وأضاف أنه "ليس من الواضح بعد ما سبب الانفجار، أو الهدف المقصود من ورائه".

ونقلت محطة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية عن شهود عيان قولهم إن الانفجار تسبب في حريق هائل، فيما قال آخرون إنهم شاهدوا "أشلاء تتناثر في الشارع".