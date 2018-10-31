FBI يحقق في 'محاولة لتشويه سمعة مولر'

فتح مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) تحقيقا لتحديد ما إذا كان أفراد حاولوا تشويه سمعة المحقق الخاص روبرت مولر عبر دفع أموال لنساء لكي يتهمنه بتجاوزات جنسية بحقهن، وفق ما أعلنت الثلاثاء الدوائر التابعة للقاضي الذي يشرف على التحقيقات في التدخل الروسي.



وتم الكشف عن المخطط المفترض بعد أن أعلنت امرأة قالت إنها عملت مع مولر قبل عقود لصحافيين، أن شخصا عرض عليها 20 ألف دولار لاتهام مولر بسوء السلوك الجنسي.



وقال بيتر كار المتحدث باسم مولر لوكالة الصحافة الفرنسية "حين علمنا الأسبوع الفائت بأن نساء تلقين عروضا مالية لسوق اتهامات كاذبة بحق المدعي الخاص، طلبنا فورا من مكتب التحقيقات الفدرالي أن يجري تحقيقا".



ولم يكشف كار عن أي تفاصيل إضافية، لكن بيانه النادر يشير إلى أن مكتب مولر ينظر إلى الاتهامات بجدية. ولدى إحالة قضية ما لمكتب التحقيقات الفدرالي، يتعين على الوكالة التحقيق في ملابساتها.



وجاء بيان كار في اليوم الذي أعلن فيه مقدم البرامج الإذاعية اليميني جاك بوركمان المعروف بالترويج لنظريات المؤامرة، خططا "للكشف عن أول ضحايا الاعتداءات الجنسية لروبرت مولر" الخميس.



ونفى بوركمان أن يكون قد عرض أموالا في إطار المخطط المفترض واصفا الاتهامات بأنها "زائفة". وكتب على تويتر أن "اليسار يحاول الدفاع عن مولر من اتهامات باعتداءات جنسية لذا يهاجمونني يائسين".



وكلف مولر المدير السابق لـFBI، في 2017 بالتحقيق في شبهات حول تواطؤ بين روسيا وفريق حملة دونالد ترامب في انتخابات 2016 الرئاسية.



وللجندي السابق في قوات المارينز سمعة جيدة كمحام ومدع عام ومدير لمكتب التحقيقات الفدرالي، فيما أفضى تحقيقه حتى الآن إلى توجيه 35 اتهاما وستة إقرارات بالذنب وإدانة واحدة في محاكمة.



وقال الموقع الاخباري هيل ريبورتر إن المؤامرة تكشفت بعد أن تلقى الموقع الإلكتروني على غرار وسائل إعلام أميركية أخرى، اتصالات من امرأة مجهولة قالت إن رجلا عرض عليه مبلغا لسوق اتهامات بحق مولر.



وقالت المرأة للصحافيين في رسالة إلكترونية بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر إن رجلا عرض عليها 20 ألف دولار وتسديد الدين الهائل لبطاقتها الائتمانية كي تقوم بذلك، بحسب هيل ريبورتر.



ونقلت عن الرجل قوله "أريدك أن توجهي اتهامات بسوء السلوك الجنسي ومضايقات في مكان العمل ضد مولر، وأريدك أن توقعي على شهادة بهذا الخصوص".