FDA تقر مضاد اكتئاب سريع المفعول

قالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "أف دي أيه" الثلاثاء إنها أقرت عقارا جديدا مضادا للاكتئاب سريع المفعول، سيكون عونا لملايين المرضى الذين لا تساعدهم العقاقير المتوافرة حاليا في مواجهة المرض.

وأوضحت الإدارة أن عقار "سبرافاتو"، من إنتاج شركة جونسون آند جونسون، الذي يتم تناوله عبر بخاخ للأنف سيوصف مع مضاد للاكتئاب يتم تعاطيه عبر الفم.

وأشارت إلى أن العقار سيتاح "فقط عبر نظام توزيع مقيد"، نظرا للآثار الجانبية "الخطيرة" التي قد تنجم عن "الخدر والانفصال" اللذين يسببهما تناول سبرافاتو واحتمال إساءة استخدامه.

ويعد العقار الجديد مشابها في أثره لمخدر كيتامين.

وحسب إحصاءات حكومية، يعاني 16 مليون أميركي من الاكتئاب ربعهم لا يستفيد بشكل مُرضي من العقاقير المتوفرة حاليا.

وتقول تيفاني فاركيوني من مركز "أف دي أيه" للأبحاث وتقييم العقاقير "كانت هناك حاجة منذ زمن طويل لعلاجات إضافية فعالة للتعامل مع الاكتئاب المقاوم للعلاج، وهو مرض خطير وقد يؤدي للوفاة".

والاكتئاب المقاوم للعلاج، حسب الإدارة، هو وصف للحالات التي لا يفلح فيها مضادان للاكتئاب على الأقل في تقليص آثاره على المريض.