فيات-كرايسلر تستدعي خمسة ملايين سيارة

أعلنت شركة فيات كرايسلر لصناعة السيارات استدعاء 4.8 مليون سيارة في الولايات المتحدة بسبب عيب قد يمنع السائقين من وقف تشغيل مثبت السرعة.

وحذرت الشركة أصحاب السيارات من استخدام نظام التحكم في السرعة لحين تحديث البرمجيات.

وقالت الشركة الإيطالية الأميركية الجمعة إنه لم تحدث أي إصابات أو حوادث متعلقة بحملة الاستدعاء الكبيرة، لكن تقريرا ورد إليها عن سائق سيارة من طراز دودج جيرني إنتاج 2017 عجز عن وقف تشغيل نظام تثبيت السرعة.

ولم تذكر الشركة حجم التكلفة الناجمة عن عملية الاستدعاء.

وكانت الشركة تعرضت لغرامات فرضتها عليها الجهات الرقابية الأميركية في 2015 بلغت 175 مليون دولار بسبب عيوب في نظم الأمان.

وتشمل عملية الاستدعاء مجموعة من السيارات التي تعمل بالبنزين وذات ناقل حركة آلي من طرز مختلفة إنتاج الفترة بين 2014 و2019.