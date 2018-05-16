قضية المرداسي.. فيفا يطلب معلومات إضافية من السعودية

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء "معلومات إضافية" من الاتحاد السعودي، بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق المحلية إيقاف الحكم فهد المرداسي مدى الحياة على خلفية اتهامه بطلب "رشوة"، والتوصية بشطبه من قائمة حكام مونديال 2018 في روسيا.

وبدأت قضية المرداسي (32 عاما) بالتكشف بدءا من الأسبوع الماضي، بعد الإعلان المفاجئ عن استبعاده من قيادة المباراة بين الاتحاد والفيصلي في نهائي "كأس خادم الحرمين الشريفين" الذي أقيم في جدة في 12 أيار/مايو.

وأوضحت لجنة الانضباط في بيان أن المرداسي تواصل مع رئيس نادي الاتحاد لطلب "رشوة" لتمكين ناديه من الفوز بالمباراة التي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 3-1 بعد التمديد، ما دفعها لإيقافه مدى الحياة عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

وأكد البيان "ثبوت التهمة" على المرداسي "بموجب اعترافه الشخصي بطلب الرشوة"، وعليه قررت اللجنة "حرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة".

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، قد كتب عبر حسابه على موقع "تويتر" قبل ساعات من صدور بيان لجنة الانضباط "أتمنى من الاتحاد السعودي لكرة القدم في حال ثبوت قضية الحكم اتخاذ الإجراء اللازم معه وأتمنى الرفع للفيفا لان ذلك لا يمثل المملكة ... نزاهتنا فوق كل اعتبار".

ويعد المرداسي الذي نال الشارة الدولية عام 2011، من أبرز الحكام الرئيسيين السعوديين، وقاد مباريات في أولمبياد ريو دي جانيرو البرازيلية صيف العام 2016 وكأس القارات 2017 (بينها مباراة المركز الثالث بين المكسيك والبرتغال)، وكان ضمن قائمة الحكام التي أعلنها الفيفا للمونديال.

وورد اسم المرداسي ضمن خمسة حكام أساسيين من العرب اختارهم الفيفا لقيادة مباريات في مونديال 2018.