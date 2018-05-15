طرد مسافرة من الخطوط التونسية بسبب إهانة عنصرية

أعادت حادثة إساءة عنصرية تعرضت لها إحدى المضيفات التونسيات مؤخرا الجدل حول التمييز العنصري في تونس.

المضيفة التونسية غفران بينوس قالت عبر صفحتها على فيسبوك إن إحدى مسافرات الخطوط الجوية التونسية وهي تونسية الجنسية أيضا، وجهت لها ألفاظا عنصرية بعد ما ناشدتها الانتظار إلى حين إيجاد مكان لحقيبتها خلال رحلة كانت متجهة من تونس إلى مدينة استطنبول التركية.

الحادثة دفعت قائد الطائرة إلى تأخير الرحلة وطرد الراكبة التونسية.

وقد أشاد الركاب بهذه الخطوة وأبدوا تعاطفا كبيرا مع غفران.

كما لقيت الحادثة استنكارا واسعا من سياسيين ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعرضت مضيفة الطيران "غفران بينوس" التابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية، إلى اعتداء بالعنف اللفظي وتمييز عنصري من طرف مسافرة تونسية، متجهة نحو تركيا.



ودوّنت المضيفة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن... https://t.co/WeAr6Is4QH — hazem ali (@hazematefali) May 15, 2018

طاقم طائرة تونسي يُنزل مسافرة من الطائرة بسبب ألفاظ عنصرية نحو المضيفة

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تعرضت مضيفة الطيران “غفران بينوس” التابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية، إلى اعتداء بالعنف اللفظي وتمييز عنصري من طرف مسافرة... https://t.co/wVg1Lh3U7V — RIADH MADHI (@RIADHMADHI) May 14, 2018

مضيفة طيران تونسية تتعرض لاعتداء بالعنف اللفظي وسلوك عنصريّ من طرف مسافرة تونسية.. عودة لتصرف قائد الطائرة وردود فعل التونسيين:https://t.co/kmoAiDt0LE — Ultra Tunisia الترا تونس (@ultra_tunisia) May 15, 2018

وكتبت النائبة جمية دبش على صفحتها في «فيسبوك» تحت عنوان (الكرامة للسود): "مرت علي حوادث عنصرية كثيرة وربما أكثر بشاعة، لست أدري لماذا هذه المرة أبكاني الموقف. ربما لأنني أعرف غفران وأعرف جيدا طيبة وتربية ودماثة أخلاقها. وربما لأن موقف قائد الطائرة كان موقفا مشرفا ومشبعا بالإنسانية والشهامة، ولأنني لمست نفحة أمل في مسؤول قام بما يلزم وكما يلزم، ولم يفعل كغيره ويصمت".

وشددت دبش على أن تونس لن تستطيع محو عار العنصرية إلا بالاعتراف والشجاعة في التصدي لهذه الظاهرة ومطاردة الأفكار والممارسات العنصرية.

ودعا نشطاء البرلمان التونسي إلى الإسراع في المصادقة على مشروع قانون مكافحة التمييز العنصري والذي يتضمن عقوبات مشددة من بينها السجن والغرامة.