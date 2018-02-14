17 قتيلا بإطلاق نار في مدرسة في ولاية فلوريدا

قتل 17 شخصا على الأقل بعدما أطلق شاب يبلغ من العمر 19 عاما النار الأربعاء، داخل مدرسة ثانوية في جنوب شرق ولاية فلوريدا، وفق ما أعلن شريف مقاطعة برووارد، في عملية هي من بين الأسوأ منذ 25 عاما في الولايات المتحدة.

وقد ألقت الشرطة القبض على مطلق النار وقالت إنه يدعى نيكولاوس كروز المولود في أيلول/سبتمبر 1998 والذي اعتُبرت منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "مقلقة للغاية". وقد كان مسلحا ببندقية شبه آلية من طراز آر-15.

وقال شريف مقاطة برووارد سكوت إسراييل في مؤتمر صحافي إن مطلق النار "الآن قيد الاعتقال، وقد بدأنا بتفحص موقعه الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط فيها" وأضاف أن الجاني "كان تلميذا في مدرسة دوغلاس الثانوية وقد طرد منها لأسباب تأديبية" وكانت في حوزته "عدة مخازن ذخيرة".

وعن القتلى، أضاف إسراييل أن "12 منهم سقطوا داخل المدرسة واثنين عند بوابتها وواحدا في الشارع قرب المدرسة" فيما توفي الباقيان في المستشفى.

ووقعت الحادثة في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في مدينة باركلاند التي تقع في الجزء الجنوبي من الولاية.

و أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" أنه يقدم المساعدة للشرطة المحلية في التحقيقات.