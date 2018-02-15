مطلق النار في فلوريدا عضو في جماعة عنصرية

قال قائد جماعة ميليشيا للقوميين البيض الخميس إن مطلق النار في مدرسة بولاية فلوريدا الأربعاء نيكولاس كروز، هو عضو في الجماعة وشارك في تدريبات شبه عسكرية في مدينة تالاهاسي عاصمة الولاية.

وأوضح جوردان جيريب في تصريحات لوكالة أسوشييتد برس، أنه لم يكن يعرف كروز شخصيا، وأن الجاني ارتكب فعلته بمفرده ومن تلقاء نفسه "وهو المسؤول الوحيد عنها".

وأضاف أن المتهم البالغ من العمر 19 عاما "كانت لديه مشاكل مع فتاة" وأن تنفيذ فعلته يوم عيد الحب لم يكن مصادفة.

وقد أسفر إطلاق كروز النار داخل المدرسة وخارجها، عن مقتل 17 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

والجماعه التي يقودها جيرب تطلق على نفسها اسم "جمهورية فلوريدا"، وتنظم تظاهرات عفوية وعشوائية وتريد للولاية أن تصبح جمهورية لمواطنيها البيض.

وقد وجهت محكمة في فلوريدا للجاني نيكولاس كروز صباح الخميس 17 تهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار.