ارتفاع حصيلة وفيات الأطفال بالإنفلونزا إلى 63

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة لوزارة الصحة الأميركية وفاة 63 طفلا حتى الآن بالإنفلونزا التي انتشرت في الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، وتوقعت استمرار تفشي المرض في الأسابيع المقبلة.

وقالت مديرة الوكالة بالنيابة آن شوتشات للصحافيين الجمعة إن 10 أطفال رضع قضوا بالمرض في الأسبوع الذي انتهى في الثالث من شباط/فبراير الماضي.

وأشارت إلى أن من غير الواضح ما إذا كان تفشي المرض قد وصل إلى ذروته بعد، مشيرة إلى أن تفشيه في المواسم السابقة استمر بين 11 و20 أسبوعا.

وهذا هو الأسبوع الـ11 في موسم الإنفلونزا الحالي، التي انتشرت في كل الولايات الأميركية ماعدا أوريغون وهاواي، بحسب وكالة رويترز.

المصدر: وكالات