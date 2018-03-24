اعتقال صديق منفذ هجوم جنوب فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية السبت أنها تحتجز صديقا لرضوان لقديم، منفذ الهجمات التي وقعت الجمعة في جنوب البلاد وأسفرت مع مقتل أربعة أشخاص.

وقال مصدر قريب من التحقيق إن القبض على هذا الشخص تم ليلا بتهمة التعامل مع إرهابيين مجرمين، مشيرا إلى أنه قاصر من مواليد عام 2000.

ومساء الجمعة، وضع أول شخص قريب من لقديم "كان يشاطره حياته" فيد الاحتجاز في إطار التحقيقات، بحسب ما أفاد به مدعي الجمهورية في باريس فرنسوا مولانس الذي يتولى قضايا الإرهاب.

ويسعى المحققون في الوقت الراهن إلى تحديد أسباب انتقال المهاجم إلى الفعل وتنفيذ اعتداءاته، والبحث عن متواطئين محتملين.

وقتل لقديم وهو فرنسي من أصل مغربي، أربعة أشخاص وأصاب آخرين بجروح قبل أن تقتله الشرطة.