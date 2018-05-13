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الكشف عن هوية منفذ هجوم باريس

تجمع لقوات الأمن الفرنسية في مكان حصول الهجوم

أفاد مصدر قضائي فرنسي الأحد بأن منفذ الهجوم الذي وقع وسط باريس مساء السبت هو فرنسي مولود في جمهورية الشيشان الروسية ومن مواليد عام 1997.

وذكر المصدر أن الشرطة تحتجز والدي المهاجم وتقوم باستجوابهما.

وقالت مصادر قريبة من التحقيق إن منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة اخرين كان على قائمة مراقبة المتطرفين المشتبه بهم، رغم أنه لا يمتلك أي سجل جنائي.

ووقع الهجوم في منطقة يرتادها السائحون عادة لكثرة مطاعمها ومقاهيها ومتاجرها الشهيرة بالقرب من دار أوبرا باريس.

وأظهرت صور يعتقد أنها للمهاجم، شابا عاري الصدر وملتحيا ويرتدي سروالا أسود.

وقالت الشرطة إن منفذ الهجوم اندفع نحو أفراد الشرطة بعدما طعن المارة بسكين وهو يصرخ "سأقتلكم، سأقتلكم"، قبل أن تطلق عليه الشرطة النار وتقتله.

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