تحرير جميع الرهائن في جنوب فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية الجمعة تحرير جميع الرهائن الذين احتجزهم مسلح في محل تجاري في تريب القريبة من كركاسون جنوب غربي فرنسا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مسلحا واحدا على الأقل أطلق النار على شرطي في كاركاسون قبل أن يحتجز رهائن في سوبر ماركت في تريب القريبة.

وقالت السلطات إنها تتعامل مع الحادث على أنه هجوم إرهابي محتمل، فيما ذكرت الشرطة أن العدد الأولي للرهائن هو ثمانية.

وفيما تم تحرير الرهائن، تحدثت الأنباء عن أن المسلح وأحد عناصر الشرطة لا يزالان في المركز.

🇬🇧| The authorities of #Trébes #France 🇫🇷 have confirmed that the attacker only has a hostage, and that he is a hostage is a police officer, all the civilians who were inside the supermarket, have left.

Photo: Archive pic.twitter.com/sBvsCrSVaT — Julián Mateos. 🛰 (@MarquesdCaceres) March 23, 2018

BREAKING: Hostages taken in armed siege in the south of #France after gunmen shoot at police at a supermarket. Hostage-taker allegedly claimed allegiance to #ISIS #Trebes pic.twitter.com/P7rA2XWyJp — Marco (WCN News) (@meteorologo777) March 23, 2018

وأفادت مصادر أمنية في وقت سابق بأن شخصا على الأقل قتل في عملية احتجاز الرهائن، وقال مراسل قناة "الحرة" في باريس إن شرطيا أصيب بجروح خلال تبادل لإطلاق النار مع المسلح في المركز.

وأضاف أن السلطات أرسلت تعزيزات أمنية تزيد عن 500 جندي إلى المنطقة التي تحتضن العديد من المراكز التجارية.

ووصف رئيس الوزراء إدوار فليب الوضع في تريب بأنه خطير، فيما أعلن وزير الداخلية توجهه إلى تريب الواقعة بين مدينتي تولوز ومونبولييه.

ونقلت وسائل إعلام أن المسلح ادعى انتماءه لداعش.