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تحرير جميع الرهائن في جنوب فرنسا

الشرطة الفرنسية في باريس- أرشيف

أعلنت السلطات الفرنسية الجمعة تحرير جميع الرهائن الذين احتجزهم مسلح في محل تجاري في تريب القريبة من كركاسون جنوب غربي فرنسا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مسلحا واحدا على الأقل أطلق النار على شرطي في كاركاسون قبل أن يحتجز رهائن في سوبر ماركت في تريب القريبة.

وقالت السلطات إنها تتعامل مع الحادث على أنه هجوم إرهابي محتمل، فيما ذكرت الشرطة أن العدد الأولي للرهائن هو ثمانية.

وفيما تم تحرير الرهائن، تحدثت الأنباء عن أن المسلح وأحد عناصر الشرطة لا يزالان في المركز.

وأفادت مصادر أمنية في وقت سابق بأن شخصا على الأقل قتل في عملية احتجاز الرهائن، وقال مراسل قناة "الحرة" في باريس إن شرطيا أصيب بجروح خلال تبادل لإطلاق النار مع المسلح في المركز.

وأضاف أن السلطات أرسلت تعزيزات أمنية تزيد عن 500 جندي إلى المنطقة التي تحتضن العديد من المراكز التجارية.

ووصف رئيس الوزراء إدوار فليب الوضع في تريب بأنه خطير، فيما أعلن وزير الداخلية توجهه إلى تريب الواقعة بين مدينتي تولوز ومونبولييه.

ونقلت وسائل إعلام أن المسلح ادعى انتماءه لداعش.

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