نتانياهو: بالاقتصاد سيموت الاتفاق النووي مع إيران

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فرنسا إلى مواجهة "عدوانية إيران" في الإقليم، مشيرا إلى أنه "ليس بحاجة" إلى اقناع باريس بترك اتفاق 2015 النووي مع إيران لإن الاتفاق "سيموت بسبب الضغوطات الاقتصادية على كل حال".

من جانبه، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من "تصعيد" قد يؤدي إلى اندلاع "نزاع"، بعدما أعلنت إيران خطة لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم.

وقال ماكرون إثر محادثات مع نتانياهو في باريس الثلاثاء "أدعو الجميع إلى الحفاظ على استقرار الوضع وعدم الانجرار لهذا التصعيد لانه سيؤدي إلى أمر واحد: النزاع".

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الإليزيه الثلاثاء قادما من برلين، وذلك ضمن جولة تقوده لاحقا إلى لندن تهدف بالأساس إلى إقناع الأوربيين بممارسة مزيد من الضغوط على إيران.