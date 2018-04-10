رفعت منظمة يمنية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمام محكمة فرنسية، تتهمه فيها بالتواطؤ في تعذيب مدنيين.

وقال المحامي الذي يمثل المنظمة جوزيف بريهام إنه تقدم بالشكوى ضد الأمير السعودي الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى فرنسا، لدوره في الغارات التي يشنها التحالف الذي تقوده الرياض ضد الحوثيين في اليمن.

وجاء في الدعوى أن بن سلمان "استهدف مدنيين عن علم"، وفق المحامي الذي كشف لوكالة أسوشييتد برس أن فرنسا لديها الاختصاص القضائي للتحقيق في القضية بما أن الدعوى رفعت الاثنين خلال تواجد الأمير السعودي داخل الأراضي الفرنسية.

لكن المحامي أقر من جهة أخرى بأن السلطات الفرنسية لا تستطيع اعتقال بن سلمان نظرا للحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها.