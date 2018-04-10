Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
السعودية

دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي

محمد بن سلمان خلال زيارته لفرنسا

رفعت منظمة يمنية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمام محكمة فرنسية، تتهمه فيها بالتواطؤ في تعذيب مدنيين.

وقال المحامي الذي يمثل المنظمة جوزيف بريهام إنه تقدم بالشكوى ضد الأمير السعودي الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى فرنسا، لدوره في الغارات التي يشنها التحالف الذي تقوده الرياض ضد الحوثيين في اليمن.

وجاء في الدعوى أن بن سلمان "استهدف مدنيين عن علم"، وفق المحامي الذي كشف لوكالة أسوشييتد برس أن فرنسا لديها الاختصاص القضائي للتحقيق في القضية بما أن الدعوى رفعت الاثنين خلال تواجد الأمير السعودي داخل الأراضي الفرنسية.

لكن المحامي أقر من جهة أخرى بأن السلطات الفرنسية لا تستطيع اعتقال بن سلمان نظرا للحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها.

Back to top
XS
SM
MD
LG