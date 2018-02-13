ماكرون: سنضرب إذا تأكدنا من استخدام الكيماوي في سورية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إن بلاده ستضرب في حال حصولها "على دلائل دامغة عن استخدام أسلحة كيميائية ممنوعة ضد مدنيين" من قبل النظام في سورية.

وأضاف ماكرون أمام جمعية الصحافة الرئاسية "سنضرب المكان الذي خرجت منه أو حيث تم التخطيط لها. سنضمن التقيد بالخط الأحمر".

وأضاف موضحا "لكننا اليوم لا نملك، بشكل تؤكده أجهزتنا، الدليل عن استخدام أسلحة كيميائية تحظرها الاتفاقات ضد سكان مدنيين".

وتابع ماكرون "فور توفر الدليل سأقوم بما أعلنته" مؤكدا أن "الأولوية تبقى لمكافحة الإرهابيين والجهاديين".

ودعا الرئيس الفرنسي إلى عقد اجتماع دولي حول سورية "في المنطقة" إذا أمكن.