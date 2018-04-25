أكثر من 70 دولة تبحث قطع المال عن داعش

يشارك حوالي 500 خبير و80 وزيرا من 72 دولة في مؤتمر دولي في باريس يبحث سبل قطع التمويل عن تنظيمي داعش والقاعدة.

ويفتتح اجتماع الأربعاء المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون تحت شعار "لا مال للإرهاب"، ويستمر ليومين.

وتقدر إيرادات داعش لوحده بحوالي 2.5 مليار دولار ما بين عامي 2014 و2016، حسب مكتب الرئيس الفرنسي.

وتلقى داعش في 2017 صفعات قوية انهت سيطرته في العراق وحجمت مناطق سيطرته في سورية، كما قضت على معظم مصادر تمويله الخارجية.

ويرغب المنضمون الفرنسيون في الدفع من أجل تنسيق دولي وشفافية أكبر في التعاملات المالية في وقت تستخدم الجماعات الإرهابية وسائل متقدمة لتحويل الأموال.

وسيجتمع الخميس وزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية من بلدان غربية وعربية وغيرها إلى جانب ممثلين عن 18 منظمة دولية.